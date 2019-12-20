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В пожарах погибло 65 человек
Сегодня, 08:17
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С начала года по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории нашего региона зарегистрирован 4441 пожар, что почти в 6 раза больше периода прошлого года.
Материальный ущерб от пожаров превысил 133 млн. рублей. В результате пожаров погибло 65 человек, травмировано 40 человек.
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