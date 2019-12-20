Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове открылась новогодняя поляна

О директоре «Крымавтодора» рассказали на пресс-конференции Владимира Путина

Встреча губернатора с журналистами переносится на следующий год

Новым прокурором Тамбовской области станет - Николай Саврун

Глава Тамбова посетила четыре объекта культурного наследия

Сергей Хомутинки новый депутат гордумы

Демарш региональной элиты на фоне смерти вице-губернатора?

Жители Тамбовского района выразили недоверие местным властям

Вместо детского утренника директор ДК накрыл стол для чиновников

Очередные обыски прошли в кабинетах высокопоставленных чиновников

В Тамбове установлена причина неприятного запаха – очистные сооружения «ТКС»

В Тамбове после реконструкции открыли площадь Льва Толстого

» » В пожарах погибло 65 человек

В пожарах погибло 65 человек

Сегодня, 08:17
Комментариев: 0
Версия для печати
В пожарах погибло 65 человек С начала года по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории нашего региона зарегистрирован 4441 пожар, что почти в 6 раза больше периода прошлого года.

Материальный ущерб от пожаров превысил 133 млн. рублей. В результате пожаров погибло 65 человек, травмировано 40 человек.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В результате пожаров погибло 20 человек

В пожарах погибло 28 человек

В результате пожаров погибло 12 человек

По Тамбовской области зарегистрирован 401 пожар

В результате пожаров погибло 42 человека

В результате пожаров погибло 12 человек



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В пожарах погибло 65 человек

Сегодня, 08:17
0
С начала года по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории нашего региона зарегистрирован 4441 пожар, что почти в 6 раза больше периода прошлого года.

В Тамбове открылась новогодняя поляна

Сегодня, 08:05
0
В субботу у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась традиционная «Новогодняя поляна», лично старт дала глава города Наталия Макаревич.

БК «Тамбов» вырвал победу у «Зенита-2»

Сегодня, 07:52
0
Подопечные Олега Игумнова БК «Тамбов» одержали победу в игре с питерским «Зенитом-2». Две четверти наши игроки догоняли соперника, проигрывая 3-4 очка за то после перерыва ситуация на площадке изменилась.

Депутаты хотят закрепить себе премии

Вчера, 18:38
0
На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты планируют рассмотреть изменения в положение о вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности. Изменения коснутся премирования, в том числе депутатов гордумы работающих на постоянной основе.

Котовский завод нетканных материалов получит займ в размере 93 млн рублей

Вчера, 07:14
0
Заключено соглашение между директором корпорации МОНОГОРОДА.РФ и гендиректором ООО «КЗНМ» на выдачу предприятию беспроцентного займа в размер 93 млн рублей. Средства будут направлены на закупку генераторных установок.

Компания Вячеслава Бетина в третий раз избежала банкротства

Вчера, 07:04
0
Арбитражный суд Тамбовской области отказался вводить процедуру банкротства в отношении завода ООО «ДСК-Тамбов», принадлежащий Вячеславу Бетину.

О директоре «Крымавтодора» рассказали на пресс-конференции Владимира Путина

20 декабря 2019
0
Пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года посетили представители информационного агентства «Тамбов-Информ» и Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.

Митрополит Феодосий освятил православную беседку у стадиона «Динамо»

20 декабря 2019
0
Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение Никольского храма-часовни близ стадиона «Динамо».

Встреча губернатора с журналистами переносится на следующий год

20 декабря 2019
0
Как сообщает сетевое издание lifetambov.ru традиционная ежегодная встреча главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с журналистами переносится на январь или февраль следующего года.

Администрация города предлагает ввести платные парковки в Тамбове

19 декабря 2019
0
Администрация города Тамбова представила проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры областного центра.

Из Тамбова в Екатеринбург за 2,5 часа

19 декабря 2019
0
Со следующего года будет налажено авиасообщение между Тамбовом и Екатеринбургом. Улететь в столицу Урала и обратно можно будет за 4,5 тыс. рублей два раза в неделю во вторник и субботу.

Мусорный полигон «Бастион» - развязка близка?

19 декабря 2019
0
18 декабря глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с жителями Никифоровского района. Ключевая тема разговора – решение проблемы с мусорным полигоном «Бастион».

Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства вице-губернатора

19 декабря 2019
0
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова.

Тамбовская область в лидерах по обеспеченности спортивной инфраструктурой

18 декабря 2019
0
Министерство спорта Российской Федерации опубликовало данные по обеспеченности регионов страны спортивной инфраструктурой.

Фонд может простить «Рассказовскому рынку» долг в размере 45 млн рублей

18 декабря 2019
0
Сегодня состоится очередное заседание в арбитражном суде Тамбовской области по делу № А64-2793/2019 о взыскании Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства с АО «Рассказовский рынок» вексельного долга в размере 45 млн рублей.

Новым прокурором Тамбовской области станет - Николай Саврун

17 декабря 2019
0
20 декабря на заседании Тамбовской областной Думы планируется согласовать нового прокурора региона - Николая Савруна. До этого он занимал должность прокурора Белгородской области.

В Тамбове снесут 27 гаражей

17 декабря 2019
0
В рамках реконструкции участка дороги по ул. Магистральная снесут 27 гаражей, которые находятся в частной собственности.

Избирательный фонд кандидатов в депутаты увеличен в 10 раз

15 декабря 2019
0
На последнем заседании Тамбовской областной Думы депутаты внесли изменения в законодательство о выборах.

Прокуратура инициировала проверку законности деятельности ритуалок в жилых домах

15 декабря 2019
0
На последнем судебном заседании по иску депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова к прокуратуре о признании незаконным бездействия в части непринятия мер прокурорского реагирования по вопросу деятельности магазинов ритуальных услуг в жилых домах, представитель надзорного органа

В Тамбовском районе произошло ДТП с участием двух легковушек

15 декабря 2019
0
В Тамбовском районе на повороте на поселок Трегуляй произошло ДТП с участием двух легковушек.

Глава Тамбова посетила четыре объекта культурного наследия

15 декабря 2019
0
Вчера глава города Тамбова Наталия Макаревич посетила четыре адреса, где располагаются объекты культурного наследия.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги