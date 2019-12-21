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В жилом доме в Уварово более суток отсутствовало теплоснабжение
Сегодня, 08:42
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Более суток отсутствовало теплоснабжение в одном из жилых домов города Уварово. Теплоноситель перестали подавать 7 ноября после порыва на инженерных сетях, а последствия аварии устранили 9 ноября.
Простой составил 36 часов, что превышает предельно допустимую продолжительность перерыва в подаче теплоснабжения. В этой связи Уваровская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес теплоснабжающей организации и потребовала провести перерасчет платы за коммунальную услугу.
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