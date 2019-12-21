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В центре Тамбова произошел пожар в заброшенном доме

Сегодня, 08:50
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В центре Тамбова произошел пожар в заброшенном доме На улице Пятницкая в городе Тамбове загорелся заброшенный дом, дымом заволокло всю близлежащую территорию. Никто не пострадал, несколько лет назад жильцов деревянного дома расселили.

Местные жители рассказывали, что это место облюбовали бомжи, и возгорание происходило не раз. По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, на месте работали два пожарных расчета и восемь человек личного состава.
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