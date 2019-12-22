Автопарк УМВД пополнился новыми автомобилями 0 Автомобильный парк Управления УМВД России по Тамбовской области пополнился новыми служебными автомобилями.

Несмотря на повышение тарифов, перевозчики не спешат обновлять автопарк 0 На планерки у главы администрации области Александра Никитина был рассмотрен вопрос внедрения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

В центре Тамбова произошел пожар в заброшенном доме 0 На улице Пятницкая в городе Тамбове загорелся заброшенный дом, дымом заволокло всю близлежащую территорию.

В жилом доме в Уварово более суток отсутствовало теплоснабжение 0 Более суток отсутствовало теплоснабжение в одном из жилых домов города Уварово.

В пожарах погибло 65 человек 0 С начала года по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории нашего региона зарегистрирован 4441 пожар, что почти в 6 раза больше периода прошлого года.

В Тамбове открылась новогодняя поляна 0 В субботу у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась традиционная «Новогодняя поляна», лично старт дала глава города Наталия Макаревич.

БК «Тамбов» вырвал победу у «Зенита-2» 0 Подопечные Олега Игумнова БК «Тамбов» одержали победу в игре с питерским «Зенитом-2». Две четверти наши игроки догоняли соперника, проигрывая 3-4 очка за то после перерыва ситуация на площадке изменилась.

Депутаты хотят закрепить себе премии 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты планируют рассмотреть изменения в положение о вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности. Изменения коснутся премирования, в том числе депутатов гордумы работающих на постоянной основе.

Котовский завод нетканных материалов получит займ в размере 93 млн рублей 0 Заключено соглашение между директором корпорации МОНОГОРОДА.РФ и гендиректором ООО «КЗНМ» на выдачу предприятию беспроцентного займа в размер 93 млн рублей. Средства будут направлены на закупку генераторных установок.

Компания Вячеслава Бетина в третий раз избежала банкротства 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказался вводить процедуру банкротства в отношении завода ООО «ДСК-Тамбов», принадлежащий Вячеславу Бетину.

О директоре «Крымавтодора» рассказали на пресс-конференции Владимира Путина 0 Пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря 2019 года посетили представители информационного агентства «Тамбов-Информ» и Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.

Митрополит Феодосий освятил православную беседку у стадиона «Динамо» 0 Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил освящение Никольского храма-часовни близ стадиона «Динамо».

Встреча губернатора с журналистами переносится на следующий год 0 Как сообщает сетевое издание lifetambov.ru традиционная ежегодная встреча главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с журналистами переносится на январь или февраль следующего года.

Администрация города предлагает ввести платные парковки в Тамбове 0 Администрация города Тамбова представила проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры областного центра.

Из Тамбова в Екатеринбург за 2,5 часа 0 Со следующего года будет налажено авиасообщение между Тамбовом и Екатеринбургом. Улететь в столицу Урала и обратно можно будет за 4,5 тыс. рублей два раза в неделю во вторник и субботу.

Мусорный полигон «Бастион» - развязка близка? 0 18 декабря глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с жителями Никифоровского района. Ключевая тема разговора – решение проблемы с мусорным полигоном «Бастион».

Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства вице-губернатора 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова.

Тамбовская область в лидерах по обеспеченности спортивной инфраструктурой 0 Министерство спорта Российской Федерации опубликовало данные по обеспеченности регионов страны спортивной инфраструктурой.

Фонд может простить «Рассказовскому рынку» долг в размере 45 млн рублей 0 Сегодня состоится очередное заседание в арбитражном суде Тамбовской области по делу № А64-2793/2019 о взыскании Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства с АО «Рассказовский рынок» вексельного долга в размере 45 млн рублей.

Новым прокурором Тамбовской области станет - Николай Саврун 0 20 декабря на заседании Тамбовской областной Думы планируется согласовать нового прокурора региона - Николая Савруна. До этого он занимал должность прокурора Белгородской области.