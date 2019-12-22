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Автопарк УМВД пополнился новыми автомобилями
Сегодня, 16:20
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Автомобильный парк Управления УМВД России по Тамбовской области пополнился новыми служебными автомобилями. Главный полицейский области Николай Скоков лично вручил ключи от машин представителям районных и городских подразделений УМВД.
Автомобили были приобретены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Понятна необходимость получения транспорта и оперативного реагирования на сообщения о преступлениях, выезда в места происшествия, работа, розыск преступников. Особенно остро стоит в связи с ростом ДТП. МВД, понимая эту ситуацию, решило улучшить материально-техническую обеспеченность подразделений», - заявил Николай Скоков.
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