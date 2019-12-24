Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б планируют выйти на акцию протеста Комментариев: 0



На акции протеста они будут требовать от властей конкретных действий по достройке проблемного объекта. Строительство дома началось в 2014 году, через пару лет было заморожено и с тех пор обманутые люди находятся в подвешенном состоянии.



«В результате, конечно же, хотим, чтобы дом по адресу: Киквидзе, 77Б достроили, как можно скорее, так как время начинает его разрушать», - заявляют организаторы митинга. В городе Тамбове планируют провести митинг посвященный проблеме обманутых дольщиков, организаторами выступают дольщики по ул. Киквиздзе, 77Б.На акции протеста они будут требовать от властей конкретных действий по достройке проблемного объекта. Строительство дома началось в 2014 году, через пару лет было заморожено и с тех пор обманутые люди находятся в подвешенном состоянии.«В результате, конечно же, хотим, чтобы дом по адресу: Киквидзе, 77Б достроили, как можно скорее, так как время начинает его разрушать», - заявляют организаторы митинга.



