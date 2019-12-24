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В городе Рассказово введена в эксплуатацию новая станция очистки воды
Сегодня, 07:53
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В городе Рассказово на ул. Посёлок Меховой фабрики «Тамбовская сетевая компания» завершила строительство и ввела в эксплуатацию новую станцию очистки воды, которая будет обеспечивать коммунальными услугами более 300 местных жителей. Строительные работы были произведены за несколько месяцев.
Производительность новой станции очистки воды составляет 25 м3/ч. В прошлом году была открыта станция очистки воды на Фабричном проезде в городе Рассказово. Вода сейчас соответствует всем нормативным показателям.
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