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Прокуратура выявила нарушение земельного законодательства в Дегтянском сельсовете
Вчера, 11:48
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Прокуратура Сосновского района выявила факт грубейшего нарушения земельного законодательства на территории Дегтянского сельсовета. Проверка была проведена по обращению Артема Александрова, к которому обратились жители сельсовета.
По словам сельчан, местный фермер вел сельскохозяйственную деятельность на землях сельского совета, которые ему официально не предоставлены, а также на землях пайщиков.
«Право предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, органам местного самоуправления поселений не предоставлено. Таким образом, администрацией Дегтянского сельсовета договор аренды земельного участка с Горских Н.М. заключен незаконно», - говорится в ответе прокуратуры.
По мнению прокуратуры, администрацией сельсовета при заключении данного договора грубо нарушено земельное законодательство.
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