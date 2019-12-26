Виктор Путинцев: «Им положить на бюджет, положить буквально на все» Комментариев: 0



С позицией увеличения зарплатного/премиального фонда были не согласны не только представители КПРФ, но и некоторые «единороссы». Подобная постановка вопроса в корне не устроила председателя гордумы Виктора Путинцева.



«Им (коммунистам) все равно, как мы будем жить дальше в следующем году, им положить на бюджет, положить буквально на все, на любую программу. Их мнение – быть против всего. А отвечать кто за все будет? «Единая Россия»? Что вы-то сделали? (обращается к депутатам от КПРФ) Приписались к подвигам семнадцатого года? Развалили всю страну, а мы после вас ее собираем. По крохам!» - заявил Виктор Путинцев.



По словам депутата-коммуниста Артема Александрова, прежде чем принимать то или иное решение нужно понимать в интересах кого это делается.



«В ближайшие годы с горожан дополнительно соберут 7,4 млрд рублей на реконструкцию коммунальных сетей, а город, область и эксплуатирующие организации внесут ноль рублей. Причем основная доля коммунальных сетей находится в муниципальной собственности, а деньги за их аренду просто проедают, не направляя на развитие инфраструктуры», - приводит слова Артема Александрова портал МБХ-медиа. На последнем заседании Тамбовской городской Думы со скандалом принимались решения, среди которых был бюджет, утверждение комплексных программ развития города и повышение окладов. Среди прочего оклады были повышены главе города, депутатам-единороссам работающих на постоянной основе.С позицией увеличения зарплатного/премиального фонда были не согласны не только представители КПРФ, но и некоторые «единороссы». Подобная постановка вопроса в корне не устроила председателя гордумы Виктора Путинцева.«Им (коммунистам) все равно, как мы будем жить дальше в следующем году, им положить на бюджет, положить буквально на все, на любую программу. Их мнение – быть против всего. А отвечать кто за все будет? «Единая Россия»? Что вы-то сделали? (обращается к депутатам от КПРФ) Приписались к подвигам семнадцатого года? Развалили всю страну, а мы после вас ее собираем. По крохам!» - заявил Виктор Путинцев.По словам депутата-коммуниста Артема Александрова, прежде чем принимать то или иное решение нужно понимать в интересах кого это делается.«В ближайшие годы с горожан дополнительно соберут 7,4 млрд рублей на реконструкцию коммунальных сетей, а город, область и эксплуатирующие организации внесут ноль рублей. Причем основная доля коммунальных сетей находится в муниципальной собственности, а деньги за их аренду просто проедают, не направляя на развитие инфраструктуры», - приводит слова Артема Александрова портал МБХ-медиа.



