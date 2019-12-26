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Отделением сестринского ухода в Пичаевском районе не отвечает санитарным требованиям
Сегодня, 07:06
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Прокуратурой Пичаевского района проведена проверка отделения сестринского ухода ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ». В ходе проверки установлено, что помещение не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям: в коридоре, на потолке и стенах имеются трещины, линолеуме на полах имеет разрывы.
В защиту интересов граждан прокуратура обратилась в суд. Учреждению необходимо до 1 августа 2020 года устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
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