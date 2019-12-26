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В ноябре 2019 г. зарегистрировано 957 преступлений
Сегодня, 07:18
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В ноябре 2019 г. зарегистрировано 957 преступлений, - сообщает Тамбовстат. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-ноябре 2019 г. составило 1169 против 1086 преступлений в январе-ноябре 2018 г. (рост на 7,6%).
В январе-ноябре 2019 г. число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило 64 человека, что на 73,0% больше января-ноября 2018 г.
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