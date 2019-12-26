С жителей Тамбова соберут более 7 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей Комментариев: 0



Обсуждение программы проходило в жарком ключе.



«То, что в коммунальную инфраструктуру необходимы значительные инвестиции, — вопрос даже не обсуждается, — заявил на заседании депутат Артём Александров. — Но согласно программе жителей города ожидает серьезный рост тарифов по всем коммунальным услугам. Считает ли администрация города правильным подход, когда непомерное бремя ляжет тяжёлым грузом на наших горожан? Будет ли софинансирование из бюджета или участие коммунальных организаций в модернизации сетей? Считаю, что хватит обирать людей»



Согласно ответу администрации города софинасирование из городского бюджета не предусмотрено. При этом ключевые коммунальные сети находятся в собственности муниципалитета и сдаются в аренду частым компаниям. Средства, получаемые за аренду, не будут направлены на развитие инфраструктуры, за все заплатят горожане.



Фото - Тамбовская городская Дума

На декабрьском заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов утвердили программу комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства областного центра. В рамках программы за 10 лет на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры будет направлено 7,4 млрд рублей из этой суммы 97% деньги потребителей коммунальных услуг, прежде всего жителей города, которые заплатят за работы через повышение тарифов.Обсуждение программы проходило в жарком ключе.Согласно ответу администрации города софинасирование из городского бюджета не предусмотрено. При этом ключевые коммунальные сети находятся в собственности муниципалитета и сдаются в аренду частым компаниям. Средства, получаемые за аренду, не будут направлены на развитие инфраструктуры, за все заплатят горожане.Фото - Тамбовская городская Дума



