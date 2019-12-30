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В Тамбовской области не оборудовано горячем водоснабжением треть жилья
Сегодня, 09:02
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В жизни каждого человека жилищный вопрос является одним из самых приоритетных. Каждый человек желает иметь благоустроенное жилье. По сведениям Тамбовстата доля комплексно благоустроенного жилья в нашем регионе составляет — 69,4% .
В Тамбовской области не оборудовано водопроводом 20,6% жилищного фонда, водоотведением – 24,4%, отоплением – 7,1%, горячим водоснабжением – 30,2%. Более того в тех дома где по проекту предусмотрено централизованное горячее водоснабжение жители могут лишиться данной коммунальной услуги.
Например, с 1 июня 2019 года жители многоквартирных домов по улице Молодёжная в селе Донское Тамбовского района живут без горячего водоснабжения. Активисты долго обивали порог местной администрации, но вместо поддержки сельсовет принял решение вообще закрыть котельную, которая поставляла горячую воду в жилой микрорайон по причинам ее нерентабельности.
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