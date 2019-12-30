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В Тамбовской области не оборудовано горячем водоснабжением треть жилья

Сегодня, 09:02
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В Тамбовской области не оборудовано горячем водоснабжением треть жильяВ жизни каждого человека жилищный вопрос является одним из самых приоритетных. Каждый человек желает иметь благоустроенное жилье. По сведениям Тамбовстата доля комплексно благоустроенного жилья в нашем регионе составляет — 69,4% .

В Тамбовской области не оборудовано водопроводом 20,6% жилищного фонда, водоотведением – 24,4%, отоплением – 7,1%, горячим водоснабжением – 30,2%. Более того в тех дома где по проекту предусмотрено централизованное горячее водоснабжение жители могут лишиться данной коммунальной услуги.

Например, с 1 июня 2019 года жители многоквартирных домов по улице Молодёжная в селе Донское Тамбовского района живут без горячего водоснабжения. Активисты долго обивали порог местной администрации, но вместо поддержки сельсовет принял решение вообще закрыть котельную, которая поставляла горячую воду в жилой микрорайон по причинам ее нерентабельности.
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