|
|
Из Тамбова можно будет слетать в Краснодар
В феврале компания «РусЛайн» открывает прямые авиарейсы из Тамбова до Краснодара. Начиная от 3 тыс. рублей можно будет летать два раза в неделю: по вторникам и субботам.
Также компания запускает авиасообщение между Тамбовом и Екатеринбургом.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В феврале компания «РусЛайн» открывает прямые авиарейсы из Тамбова до Краснодара.
В жизни каждого человека жилищный вопрос является одним из самых приоритетных. Каждый человек желает иметь благоустроенное жилье. По сведениям Тамбовстата доля комплексно благоустроенного жилья в нашем регионе составляет — 69,4% .
Управление образования и науки Тамбовской области 31 декабря 2019 года выдало лицензию на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» в городе Мичуринске.
Дорогие наши читатели, вот и подходит к концу 2019 год.
На декабрьском заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов утвердили программу комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства областного центра.
В ноябре 2019 г. зарегистрировано 957 преступлений, - сообщает Тамбовстат. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-ноябре 2019 г. составило 1169 против 1086 преступлений в январе-ноябре 2018 г. (рост на 7,6%).
Прокуратурой Пичаевского района проведена проверка отделения сестринского ухода ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ».
Сегодня в Рассказовском сквере в городе Тамбове прошла акция протеста, организаторами выступили обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б.
Введен в эксплуатацию ранее проблемный многоквартирный дом по ул. Карла Маркса, 171 в городе Тамбове. Таким образом, поставлена точка в истории проблемного дома, который должны были сдать три года назад.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы со скандалом принимались решения, среди которых был бюджет, утверждение комплексных программ развития города и повышение окладов. Среди прочего оклады были повышены главе города, депутатам-единороссам работающих на постоянной основе.
Прокуратура Сосновского района выявила факт грубейшего нарушения земельного законодательства на территории Дегтянского сельсовета. Проверка была проведена по обращению Артема Александрова, к которому обратились жители сельсовета.
В этом году 1300 детей со всей Тамбовской области стали гостями ежегодной губернаторской елки.
В городе Рассказово на ул. Посёлок Меховой фабрики «Тамбовская сетевая компания» завершила строительство и ввела в эксплуатацию новую станцию очистки воды, которая будет обеспечивать коммунальными услугами более 300 местных жителей.
В предстоящую субботу 28 декабря в городе Тамбове в Рассказовском сквере состоится митинг посвященный проблеме обманутых дольщиков, организаторами выступают дольщики по ул. Киквиздзе, 77Б.
Автомобильный парк Управления УМВД России по Тамбовской области пополнился новыми служебными автомобилями.
На планерки у главы администрации области Александра Никитина был рассмотрен вопрос внедрения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
На улице Пятницкая в городе Тамбове загорелся заброшенный дом, дымом заволокло всю близлежащую территорию.
Более суток отсутствовало теплоснабжение в одном из жилых домов города Уварово.
С начала года по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории нашего региона зарегистрирован 4441 пожар, что почти в 6 раза больше периода прошлого года.
В субботу у ЛДС «Кристалл» в городе Тамбове открылась традиционная «Новогодняя поляна», лично старт дала глава города Наталия Макаревич.
Подопечные Олега Игумнова БК «Тамбов» одержали победу в игре с питерским «Зенитом-2». Две четверти наши игроки догоняли соперника, проигрывая 3-4 очка за то после перерыва ситуация на площадке изменилась.