Медицинское оборудование на сумму 9 млн рублей доставили в тамбовскую поликлинику 0 За счет средств областного бюджета для филиала поликлиники третьей городской больницы на сумму более 9 млн рублей закуплено медицинское оборудование.

Митрополита Феодосия поздравили первые лица области и города 0 Во время празднования Рождества Христова духовенство и первые лица области и города Тамбова поздравили митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия с праздником и пожелали развития Тамбовской Епархии РПЦ.

В Тамбовской области стартовала подготовка к юбилею Великой Победы 0 9 мая мы отметим 75-летие со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В настоящее время в Тамбовской области стартовала подготовка к юбилею Победы.

Завтра заработает каток на стадионе «Спартак» 0 Завтра в 18.00 открывается сезон массового катания на коньках на стадионе «Спартак».

В Мичуринском районе в результате ДТП погибло четыре человека 0 На днях в Мичуринском районе в районе Кочетовки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четыре человека.

Из Тамбова можно будет слетать в Краснодар 0 В феврале компания «РусЛайн» открывает прямые авиарейсы из Тамбова до Краснодара.

В Тамбовской области не оборудовано горячем водоснабжением треть жилья 0 В жизни каждого человека жилищный вопрос является одним из самых приоритетных. Каждый человек желает иметь благоустроенное жилье. По сведениям Тамбовстата доля комплексно благоустроенного жилья в нашем регионе составляет — 69,4% .

Школа в Мичуринске получила лицензию на осуществление образовательной деятельности 0 Управление образования и науки Тамбовской области 31 декабря 2019 года выдало лицензию на осуществление образовательной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» в городе Мичуринске.

С наступающим Новым годом! 0 Дорогие наши читатели, вот и подходит к концу 2019 год.

С жителей Тамбова соберут более 7 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей 0 На декабрьском заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов утвердили программу комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства областного центра.

В ноябре 2019 г. зарегистрировано 957 преступлений 0 В ноябре 2019 г. зарегистрировано 957 преступлений, - сообщает Тамбовстат. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек населения в январе-ноябре 2019 г. составило 1169 против 1086 преступлений в январе-ноябре 2018 г. (рост на 7,6%).

Обманутые дольщики потребовали от власти конкретных действий 0 Сегодня в Рассказовском сквере в городе Тамбове прошла акция протеста, организаторами выступили обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б.

В Тамбове решена проблема дольщиков по ул. Карла Маркса, 171 0 Введен в эксплуатацию ранее проблемный многоквартирный дом по ул. Карла Маркса, 171 в городе Тамбове. Таким образом, поставлена точка в истории проблемного дома, который должны были сдать три года назад.

Виктор Путинцев: «Им положить на бюджет, положить буквально на все» 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы со скандалом принимались решения, среди которых был бюджет, утверждение комплексных программ развития города и повышение окладов. Среди прочего оклады были повышены главе города, депутатам-единороссам работающих на постоянной основе.

Прокуратура выявила нарушение земельного законодательства в Дегтянском сельсовете 0 Прокуратура Сосновского района выявила факт грубейшего нарушения земельного законодательства на территории Дегтянского сельсовета. Проверка была проведена по обращению Артема Александрова, к которому обратились жители сельсовета.

1300 детей поздравили на губернаторской елке 0 В этом году 1300 детей со всей Тамбовской области стали гостями ежегодной губернаторской елки.

В городе Рассказово введена в эксплуатацию новая станция очистки воды 0 В городе Рассказово на ул. Посёлок Меховой фабрики «Тамбовская сетевая компания» завершила строительство и ввела в эксплуатацию новую станцию очистки воды, которая будет обеспечивать коммунальными услугами более 300 местных жителей.

Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б планируют выйти на акцию протеста 0 В предстоящую субботу 28 декабря в городе Тамбове в Рассказовском сквере состоится митинг посвященный проблеме обманутых дольщиков, организаторами выступают дольщики по ул. Киквиздзе, 77Б.

Автопарк УМВД пополнился новыми автомобилями 0 Автомобильный парк Управления УМВД России по Тамбовской области пополнился новыми служебными автомобилями.