|
В Мичуринском районе в результате ДТП погибло четыре человека
Вчера, 14:42
Комментариев: 0
Версия для печати
На днях в Мичуринском районе в районе Кочетовки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Произошло лобовое столкновение Mitsubishi Outlander и Renault Duster, одна из машин выехала на полосу встречного движения.
Разбились оба водителя и две женщины – пассажирки.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.