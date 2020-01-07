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Завтра заработает каток на стадионе «Спартак»
Вчера, 14:48
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Завтра в 18.00 открывается сезон массового катания на коньках на стадионе «Спартак». Первое катание в 2020 году продлится три часа — с 18:00 до 21:00. Для детей до 7 лет вход свободный, для остальных — 50 рублей.
«Дальнейшее расписание будет зависеть от качества льда и погодных условий. Ориентировочно следующее катание пройдёт 10 января», - сообщил РИА «ТОП68» работник стадиона.
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