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Медицинское оборудование на сумму 9 млн рублей доставили в тамбовскую поликлинику
Сегодня, 08:48
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За счет средств областного бюджета для филиала поликлиники третьей городской больницы на сумму более 9 млн рублей закуплено медицинское оборудование. Оборудование получено для кабинетов ЛОР-врача и офтальмолога, а также для проведения ультразвуковых исследований.
Современное медицинское оборудование закупленное в рамках национального проекта позволит повысить качество оказания медицинской помощи жителям города Тамбова.
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