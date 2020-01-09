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Штраф миллион рублей за взятку в 60 тысяч
Вчера, 10:07
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ООО «Новое решение» за незаконное вознаграждение от имени юридического лица получило штраф в размере 1 млн рублей.
Установлено, что в 2016 году, представитель «Нового решения», за регистрацию в органах Ростехнадзора сосуда, передал начальнику отдела котлонадзора взятку в размере 60 тысяч рублей. За взятку чиновник получил 4 года условного срока с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года.
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