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» » Полиция проводит проверку по факту публичного унижения подростка

Полиция проводит проверку по факту публичного унижения подростка

Сегодня, 08:31
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Полиция проводит проверку по факту публичного унижения подростка В тамбовском сегменте социальной сети «ВК» появилось видео, на котором группа подростков заставила девочку встать на колени и извиниться за то, что та «увела у нее парня». В конце видео девушку ударили ногой.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, предположительно, обидчики школьницы — ученики школы №22 города Тамбова.
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Полиция проводит проверку по факту публичного унижения подростка

Сегодня, 08:31
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