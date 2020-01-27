Коммунисты объявили о начале предвыборной кампании по выборам губернатора 0 Кадровая комиссия при Президиуме ЦК КПРФ согласовала кандидатуру Андрея Жидкова в качестве кандидата от КПРФ на выборах главы администрации Тамбовской области, которые состоятся в сентябре 2020 года.

Общественность Тамбовской области обратилась к новому председателю Правительству РФ 0 На расширенном заседании Правления общественной организации «Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей» было принято решение, обратиться к новому Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по делу Дмитрия Кривенко.

В Тамбовской области почтили память жителей блокадного Ленинграда 0 Вчера в Тамбовской области прошли памятные мероприятия посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

В Тамбовской области установят мемориал – защитникам отечества 0 В Тамбовской области в 2020 году планируют установить обелиск - защитникам Отечества.

В результате ДТП в Тамбове водитель и пассажир оказались в больнице 0 На прошедших выходных в Тамбове на улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие в результате, которого водитель и пассажир оказались в больнице.

В Тамбове откроют 17 цифровых избирательных участков 0 В Тамбовской области идет полномасштабная подготовка к единому дню голосования 13 сентября 2020 года. В этот день пройдут выборы главы администрации Тамбовской области, а также в органы местного самоуправления, в том числе в Тамбовскую городскую Думу.

Горожане просят установить светофор на Моршанском шоссе 0 Жители города Тамбова просят власти установить светофор на Моршанском шоссе в районе с ТГУ им. Г. Р. Державина. На данную просьбу в администрации города Тамбова жителям сообщили следующее:

Александр Никитин: «Будьте достойными преемниками и продолжателями всех лучших трудовых традиций» 0 На днях глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с молодёжью на базе ТГУ имени Г.Р. Державина. На неё были приглашены лучшие студенты вуза.

Хоккейный клуб «Тамбов» одержал очередную победу 0 Хоккейный клуб «Тамбов» в ходе домашней серии разгромил «Химки».

На территории Тамбова преступлений в 2019 году стало больше на 5,8% 0 На ближайшем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрят отчёт УМВД по городу Тамбову о работе за 2019 год.

Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва 0 Ленинский районный суд города Тамбова вынес решение по делу экс-главы администрации Тамбова Александра Боброва.

Тамбовские чиновники не вошли в кадровый резерв Президента РФ 0 В обновлённый состав резерва управленческих кадров Президента РФ ни вошел, ни один чиновник из Тамбовской области. В прошлом году в этот список входило два представителя от нашего региона: вице-губернатор Олег Иванов и глава города Тамбова Сергей Чеботарев.

В Тамбове на улице Бастионная загорелся склад с пиломатериалами 0 Вчера вечером в Тамбове на улице Бастионная загорелся склад с пиломатериалами, очевидцы наблюдали языки пламени.

Представитель Президента РФ Игорь Щеголев высоко оценил потенциал Мичуринска 0 Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев вчера с рабочим визитом посетил город Мичуринск.

Резонансное убийство в парке «Дружбы» до сих пор не раскрыто 0 8 января 2018 года в парке «Дружбы» города Тамбова гуляющей по парку женщине было нанесено девять ножевых ранений.

Автомобиль оказался в реке Цне 0 В Тамбове в канале реки Цна оказался легковой автомобиль. Инцидент произошел в районе первого моста по Рассказовскому шоссе.

Уроженец Нигерии стал врачом в тамбовской поликлинике 0 Теперь студентов, которые говорят на английском и французском языках, в здравпункте поликлиники № 6 будет принимать Уроженец Нигерии Игбоели Прешес Думака. Молодой врач успешно прошел первичную аккредитацию, имеет опыт работы по специальности.

В Тамбовской области планируют снизить налоговые ставки для сельхозтоваропроизводителей 0 Депутат Тамбовской областной Думы от фракции «Единая Россия» Константин Черкасов выступил с законодательно инициативой о снижении налоговых ставок для сельхозтоваропроизводителей в зависимости от их годового объема выручки.

Вязание чулочно-носочных изделий на дому – как официальная работа 0 Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры по восстановлению нарушенных трудовых прав вязальщицы носков, которая изготавливала чулочно-носочные изделия на дому для индивидуального предпринимателя.