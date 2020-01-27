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В Тамбовской области установят мемориал – защитникам отечества

Вчера, 09:56
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В Тамбовской области установят мемориал – защитникам отечества В Тамбовской области в 2020 году планируют установить обелиск - защитникам Отечества. За реализацию проекта будет отвечать Российское военно-историческое общество. Совещание по этому поводу провёл руководитель Тамбовского регионального отделения РВИО Владимир Карев.

«Наши земляки принимали активное участие в сражениях тех времен. И увековечить их подвиг – наша прямая обязанность», - убежден депутат Владимир Карев.
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