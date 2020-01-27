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В Тамбовской области почтили память жителей блокадного Ленинграда
Вчера, 10:05
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Вчера в Тамбовской области прошли памятные мероприятия посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Глава администрации области Александр Никитин возложил цветы к стеле с землей города-героя Ленинграда, расположенной в мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Тамбове.
В преддверии памятного дня в регионе прошла акция «Блокадный хлеб». Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась в течение 872 дней.
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