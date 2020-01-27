|
Коммунисты объявили о начале предвыборной кампании по выборам губернатора
Вчера, 19:57
Комментариев: 0
Версия для печати
Кадровая комиссия при Президиуме ЦК КПРФ согласовала кандидатуру Андрея Жидкова в качестве кандидата от КПРФ на выборах главы администрации Тамбовской области, которые состоятся в сентябре 2020 года.
Таким образом, коммунисты первые из парламентских партий объявили о начале предвыборной кампании по выборам губернатора. В ближайшее время начнётся плановая работа с главами муниципальных образований, депутатским корпусом для прохождения муниципального фильтра.
Остается открытым вопрос пойдет ли на второй срок действующий глава администрации области Александр Никитин, по крайней мере, он об этом публично ничего не заявлял.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.