Ритуальные магазины в жилых домах вне закона Комментариев: 0



Первоначально прокуратура Октябрьского района города Тамбова заявляла о том, что ритуалки могут размещать в жилых домах.

В ходе производства по делу прокурор предоставил письмо, в котором пересмотрел первоначальную позицию. В новом письме прокурор ссылался на п. 4.10 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные». Согласно документу, в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать встроенные и встроенно-пристроенные учреждения и магазины ритуальных услуг.



Организация и осуществление деятельности магазинов ритуальных услуг на первых этажах жилых зданий во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях нарушает требования Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», соответствующих санитарных норм и правил, негативно отражается на гражданах и детях, проживающих в этом доме.



Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила. Не допускается размещение ритуальных магазинов в жилых домах, об этом говорится в определении Октябрьского районного суда по городу Тамбову по иску депутата городской Думы Артема Александрова, который обжаловал ответ прокуратуры.Первоначально прокуратура Октябрьского района города Тамбова заявляла о том, что ритуалки могут размещать в жилых домах.В ходе производства по делу прокурор предоставил письмо, в котором пересмотрел первоначальную позицию. В новом письме прокурор ссылался на п. 4.10 СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные». Согласно документу, в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать встроенные и встроенно-пристроенные учреждения и магазины ритуальных услуг.Организация и осуществление деятельности магазинов ритуальных услуг на первых этажах жилых зданий во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях нарушает требования Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», соответствующих санитарных норм и правил, негативно отражается на гражданах и детях, проживающих в этом доме.Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.



