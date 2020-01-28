Депутаты предложили внести в перечень дорог внутриквартальные проезды Комментариев: 0



«Худо-бедно ключевые магистрали ремонтируют, а вот многие внутриквартальные дороги вообще не входят в перечень дорог общего пользования. Следовательно, администрация города уклоняется от их ремонта. Например, ко мне обратились жители города Тамбова, проживающие по ул. Советская, 123 по вопросу ремонта внутриквартальной дороги. Речь идет об участке дороги за жилым домом, которая связана с улицей Советской и Рабочей. Меня вместе с жителями послали в направлении программы формирование комфортной городской среды, хотя проезд нужно признавать дорогой общего пользования и включать в план ремонта дорог», - отмечает депутат Артем Александров.



Заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Андрей Игнатов заявил о готовности отремонтировать данный участок дороги.



«Если говорить о дорогах, которые мы забыли, – это запад. Редко-редко, когда там заасфальтируют какой узенький проулочек. Ни одна площадка ни в этом, ни в следующем году не будет сделана на западе Тамбова. Двойные стандарты!», - заявил на заседании Думы Алексей Кудачкин.



По итогам обсуждения вопроса администрация города согласилась провести инвентаризацию и включить в перечень дорог до 1 мая 2020 года внутриквартальные проезды. На январском заседании Тамбовской городской Думы депутаты предложили администрации города провести инвентаризацию внутриквартальных проездов в городе Тамбове. Дискуссия завязалась после выступления депутата Артема Александрова, который поднял тему недопустимости политики двойных стандартов в отношении основных городских дорог и внутриквартальных проездов., - отмечает депутат Артем Александров.Заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Андрей Игнатов заявил о готовности отремонтировать данный участок дороги., - заявил на заседании Думы Алексей Кудачкин.По итогам обсуждения вопроса администрация города согласилась провести инвентаризацию и включить в перечень дорог до 1 мая 2020 года внутриквартальные проезды.



