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Пожар в пятой поликлинике в городе Тамбове потушен
Сегодня, 09:22
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Вчера в поликлинике № 5 города Тамбова на складе с медикаментами произошел пожар, площадь возгорания составила 15 квадратных метра, было эвакуировано больше 500 человек.
На месте работали 51 человек и 18 единиц техники, пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Размер ущерба ещё предстоит оценить.
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