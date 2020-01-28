Александр Никитин уклонился от ответа на вопрос пойдет ли он на выборы 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по просьбе «Ъ-Черноземье» высказал свою точку зрения по вопросу предстоящих выборов губернатора.

Жители Котовска планируют выйти на акцию протеста 0 В городе Котовске намечаются протестные акции, связанные с социально-экономической ситуацией в моногороде.

Бондарская дорожно-строительная компания будет ремонтировать областной центр 0 Весной 2020 года в Тамбове приступят к ремонту нескольких автомобильных дорог. В частности планируют отремонтировать улицу Николая Вирты, Октябрьская (от Советской до Карла Маркса) и Монтажников, подрядчиком выбрана «Бондарская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна».

Пожар в пятой поликлинике в городе Тамбове потушен 0 Вчера в поликлинике № 5 города Тамбова на складе с медикаментами произошел пожар, площадь возгорания составила 15 квадратных метра, было эвакуировано больше 500 человек.

Депутаты предложили внести в перечень дорог внутриквартальные проезды 0 На январском заседании Тамбовской городской Думы депутаты предложили администрации города провести инвентаризацию внутриквартальных проездов в городе Тамбове.

Бывшего вице-губернатора Тамбовской области внесли в санкционный список 0 США расширили санкционный список в отношении физических и юридических лиц против России из-за вхождения Крыма в состав нашей страны.

Ритуальные магазины в жилых домах вне закона 0 Не допускается размещение ритуальных магазинов в жилых домах, об этом говорится в определении Октябрьского районного суда по городу Тамбову по иску депутата городской Думы Артема Александрова, который обжаловал ответ прокуратуры.

Рассказовцы создают мозаику из пакетиков чая 0 Народные умельцы из города Рассказово создают мозаику из пакетиков чая.

В Тамбовской области построят две вертолетные площадки для санавиации 0 В рамках национального проекта «Здоровье» в Мичуринске и Уварове построят вертолетные площадки для санитарной авиации.

Коммунисты объявили о начале предвыборной кампании по выборам губернатора 0 Кадровая комиссия при Президиуме ЦК КПРФ согласовала кандидатуру Андрея Жидкова в качестве кандидата от КПРФ на выборах главы администрации Тамбовской области, которые состоятся в сентябре 2020 года.

Общественность Тамбовской области обратилась к новому председателю Правительству РФ 0 На расширенном заседании Правления общественной организации «Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей» было принято решение, обратиться к новому Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по делу Дмитрия Кривенко.

В Тамбовской области почтили память жителей блокадного Ленинграда 0 Вчера в Тамбовской области прошли памятные мероприятия посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

В Тамбовской области установят мемориал – защитникам отечества 0 В Тамбовской области в 2020 году планируют установить обелиск - защитникам Отечества.

В результате ДТП в Тамбове водитель и пассажир оказались в больнице 0 На прошедших выходных в Тамбове на улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие в результате, которого водитель и пассажир оказались в больнице.

В Тамбове откроют 17 цифровых избирательных участков 0 В Тамбовской области идет полномасштабная подготовка к единому дню голосования 13 сентября 2020 года. В этот день пройдут выборы главы администрации Тамбовской области, а также в органы местного самоуправления, в том числе в Тамбовскую городскую Думу.

Горожане просят установить светофор на Моршанском шоссе 0 Жители города Тамбова просят власти установить светофор на Моршанском шоссе в районе с ТГУ им. Г. Р. Державина. На данную просьбу в администрации города Тамбова жителям сообщили следующее:

Александр Никитин: «Будьте достойными преемниками и продолжателями всех лучших трудовых традиций» 0 На днях глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с молодёжью на базе ТГУ имени Г.Р. Державина. На неё были приглашены лучшие студенты вуза.

Хоккейный клуб «Тамбов» одержал очередную победу 0 Хоккейный клуб «Тамбов» в ходе домашней серии разгромил «Химки».

На территории Тамбова преступлений в 2019 году стало больше на 5,8% 0 На ближайшем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрят отчёт УМВД по городу Тамбову о работе за 2019 год.

Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва 0 Ленинский районный суд города Тамбова вынес решение по делу экс-главы администрации Тамбова Александра Боброва.