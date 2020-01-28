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Бондарская дорожно-строительная компания будет ремонтировать областной центр
Сегодня, 10:25
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Весной 2020 года в Тамбове приступят к ремонту нескольких автомобильных дорог. В частности планируют отремонтировать улицу Николая Вирты, Октябрьская (от Советской до Карла Маркса) и Монтажников, подрядчиком выбрана «Бондарская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна».
В общей сложности приведут в нормативное состояние 4,6 километров дорожного покрытия. Работы планируют проводить без перекрытия дорожного движения.
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