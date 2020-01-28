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Жители Котовска планируют выйти на акцию протеста
Сегодня, 11:08
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В городе Котовске намечаются протестные акции, связанные с социально-экономической ситуацией в моногороде. На встрече с руководством Тамбовского обкома КПРФ жители города попросили провести митинг, чтобы местные власти не просто знали о проблемах горожан, но и начали предпринимать конкретные меры по их разрешению.
Проблемных точек в городе немало - здравоохранение (отсутствие морга, роддома и ряда самых востребованных врачей), проблемы в ЖКХ в частности ржавая вода, социально-экономическое положение города (отсутствие рабочих мест, инвестиции и пр.) и многое другое.
Обозначенные проблемы неразрывно связаны с эффективностью деятельности органов местного самоуправления. Конкретные сроки проведения акции пока что не обозначены. К слову после масштабной акции протеста в городе Котовске, которая состоялась в 2011 году, глава города Н.И. Луговских был отправлен в отставку.
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