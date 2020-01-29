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Между Тамбовом и Москвой прекратилось авиасообщение
Сегодня, 09:04
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Между Тамбовом и Москвой прекратилось авиасообщение - решение было принято перевозчиком в связи с низким пассажиропотоком. Последний рейс на Москву был в конце декабря 2019 года.
За то в качестве эксперимента будут организованы полеты из Тамбова в Екатеринбург и Краснодар.
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