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Видеоблогер снимает видеосюжеты о студентах региона
Сегодня, 09:11
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Никита Мальцев на грантовые деньги в размере 240 тысяч рублей на канале YouTube запустил видеопроект под названием «I am/Я есть». В первую очередь Никита Мальцев закупил технику для своего проекта, позволяющую создавать качественный контент.
Молодой человек в своем блоге рассказывает, чем живут студенты из России, так и обучающиеся в Тамбове иностранцы.
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