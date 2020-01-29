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Женщина нашла в сарае боевой снаряд
Сегодня, 09:19
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Пожилая женщина во время разбора ветхого сарая во дворе своего дома в посёлке Трегуляй Тамбовского района нашла боевой снаряд. Как выяснилось снаряд, предназначен для авиационной пушки ГШ-30-1.
Сотрудники Росгвардии неразорвавшийся снаряд изъяли и уничтожили на тактическом полигоне.
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