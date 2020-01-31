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Группа «Спасём Студенец» добивается конкретных мер по защите малых рек
Вчера, 15:57
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Управление по охране окружающей среды Тамбовской области совместно с представителем комитета земельных ресурсов и землепользования администрации г. Тамбова провели проверку по обращению общественной группы «Спасём Студенец».
В январе сотрудники управления по охране окружающей среды и природопользованию области провели осмотры береговой зоны реки Студенец. На городских землях в водоохраной зоне выявлены места несанкционированного размещения свалок и выпуски хозбытовых стоков от частного сектора. Кроме того по улице Чкалова выявлены факты вывода канализационных вод в малую реку.
«Честно говоря, очень приятно получать такие ответы. Видно, что люди с душой подошли к проверке по нашему обращению. Они понимают важность сохранения благоприятной экологической обстановки и сохранения Студенеца и других рек Тамбова», - считают активисты группы «Спасём Студенец».
По словам руководителя профильного управления, рейдовые мероприятия по установлению фактов нарушений в сфере законодательства по охране и использованию водных объектов продолжатся.
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