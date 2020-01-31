В областной картинной галерее открылась выставка работ молодых талантов 0 В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка работ «Молодые таланты». Это и живопись, графика, линогравюра, декоративно-прикладное искусство и многое другое.

В Тамбовской области зацвели подснежники и проснулись клещи 0 Из-за аномально теплой погоды в Тамбовской области подснежники зацвели в конце января. Жительница города Тамбова Татьяна Колесникова рассказала РИА «ТОП68», что подснежники она запечатлела в областном центре во дворе одного из домов на Первомайской площади.

Группа «Спасём Студенец» добивается конкретных мер по защите малых рек 0 Управление по охране окружающей среды Тамбовской области совместно с представителем комитета земельных ресурсов и землепользования администрации г. Тамбова провели проверку по обращению общественной группы «Спасём Студенец».

Женщина нашла в сарае боевой снаряд 0 Пожилая женщина во время разбора ветхого сарая во дворе своего дома в посёлке Трегуляй Тамбовского района нашла боевой снаряд.

Видеоблогер снимает видеосюжеты о студентах региона 0 Никита Мальцев на грантовые деньги в размере 240 тысяч рублей на канале YouTube запустил видеопроект под названием «I am/Я есть».

Между Тамбовом и Москвой прекратилось авиасообщение 0 Между Тамбовом и Москвой прекратилось авиасообщение - решение было принято перевозчиком в связи с низким пассажиропотоком.

Александр Никитин уклонился от ответа на вопрос пойдет ли он на выборы 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по просьбе «Ъ-Черноземье» высказал свою точку зрения по вопросу предстоящих выборов губернатора.

Жители Котовска планируют выйти на акцию протеста 0 В городе Котовске намечаются протестные акции, связанные с социально-экономической ситуацией в моногороде.

Бондарская дорожно-строительная компания будет ремонтировать областной центр 0 Весной 2020 года в Тамбове приступят к ремонту нескольких автомобильных дорог. В частности планируют отремонтировать улицу Николая Вирты, Октябрьская (от Советской до Карла Маркса) и Монтажников, подрядчиком выбрана «Бондарская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна».

Пожар в пятой поликлинике в городе Тамбове потушен 0 Вчера в поликлинике № 5 города Тамбова на складе с медикаментами произошел пожар, площадь возгорания составила 15 квадратных метра, было эвакуировано больше 500 человек.

Депутаты предложили внести в перечень дорог внутриквартальные проезды 0 На январском заседании Тамбовской городской Думы депутаты предложили администрации города провести инвентаризацию внутриквартальных проездов в городе Тамбове.

Бывшего вице-губернатора Тамбовской области внесли в санкционный список 0 США расширили санкционный список в отношении физических и юридических лиц против России из-за вхождения Крыма в состав нашей страны.

Ритуальные магазины в жилых домах вне закона 0 Не допускается размещение ритуальных магазинов в жилых домах, об этом говорится в определении Октябрьского районного суда по городу Тамбову по иску депутата городской Думы Артема Александрова, который обжаловал ответ прокуратуры.

Рассказовцы создают мозаику из пакетиков чая 0 Народные умельцы из города Рассказово создают мозаику из пакетиков чая.

В Тамбовской области построят две вертолетные площадки для санавиации 0 В рамках национального проекта «Здоровье» в Мичуринске и Уварове построят вертолетные площадки для санитарной авиации.

Коммунисты объявили о начале предвыборной кампании по выборам губернатора 0 Кадровая комиссия при Президиуме ЦК КПРФ согласовала кандидатуру Андрея Жидкова в качестве кандидата от КПРФ на выборах главы администрации Тамбовской области, которые состоятся в сентябре 2020 года.

Общественность Тамбовской области обратилась к новому председателю Правительству РФ 0 На расширенном заседании Правления общественной организации «Ассоциация в защиту пострадавших предпринимателей» было принято решение, обратиться к новому Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по делу Дмитрия Кривенко.

В Тамбовской области почтили память жителей блокадного Ленинграда 0 Вчера в Тамбовской области прошли памятные мероприятия посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

В Тамбовской области установят мемориал – защитникам отечества 0 В Тамбовской области в 2020 году планируют установить обелиск - защитникам Отечества.

В результате ДТП в Тамбове водитель и пассажир оказались в больнице 0 На прошедших выходных в Тамбове на улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие в результате, которого водитель и пассажир оказались в больнице.