|
В Тамбовской области зацвели подснежники и проснулись клещи
Вчера, 16:06
Комментариев: 0
Версия для печати
Из-за аномально теплой погоды в Тамбовской области подснежники зацвели в конце января. Жительница города Тамбова Татьяна Колесникова рассказала РИА «ТОП68», что подснежники она запечатлела в областном центре во дворе одного из домов на Первомайской площади.
Стоит также отметить, что в центральной части России из-за тёплой погоды проснулись клещи. По словам эксперта, эпидемиологического всплеска не ожидается, но отдельные экземпляры могут встретиться, например, во время прогулок в лесу.
Фото: Татьяна Колесникова
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.