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Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 просят губернатора достроить дом
Сегодня, 15:54
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Вот уже третий год обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 города Тамбова ждут обещанное жилье. На днях они в очередной раз обратились к губернатору Александру Никитину с просьбой, чтобы власти наконец-то достроили их дом. Согласно «Дорожной карте» срок сдачи дома назначен на 1 квартал 2020 года.
«Нам совершенно непонятно, каким образом будет исполняться «дорожная карта», до срока реализации которой осталось два с небольшим месяца», — заявляют дольщики.
За последнее время принята лишь одна мера – объект частично законсервирован и то силами другого строителя закрыт тепловой контур, какие-либо другие работы не ведутся.
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