Врачи: в чем поддержка государства, если не могут обеспечить служебным жильем? Комментариев: 0



В адрес губернатора продолжают поступать жалобы от врачей и по другим вопросам. Например, врач Сосновской ЦРБ жалуется на жилищный вопрос.



«По телевидению неоднократно говорится о поддержке молодых семей на селе, пришедших работать после института, так как зарплаты у молодых специалистов, особенно в поликлинике очень небольшие. Скажите, пожалуйста, как же так получается и в чем тогда поддержка государства, если даже на время работы не могут обеспечить бесплатным служебным жильем?», — задается вопросом Елена Семикина.



По словам заявителя за предоставления жилья врач должен вносить плату и за свой счет проводить ремонтные работы, которые не идут в счет погашения аренды, например, замена котла отопления. Как разрешится данная ситуация, пока неизвестно. Ответ от Управления здравоохранения области пока не поступил. «Земские доктора» все чаще жалуются на условия труда и выполнения властями своих обязательств. Недавно прокуратура выявила нарушения в деятельности управления здравоохранения региона. Профильная структура неправомерно отказала врачу-стоматологу в получении 1 млн. рублей по программе «Земский доктор».В адрес губернатора продолжают поступать жалобы от врачей и по другим вопросам. Например, врач Сосновской ЦРБ жалуется на жилищный вопрос.— задается вопросом Елена Семикина.По словам заявителя за предоставления жилья врач должен вносить плату и за свой счет проводить ремонтные работы, которые не идут в счет погашения аренды, например, замена котла отопления. Как разрешится данная ситуация, пока неизвестно. Ответ от Управления здравоохранения области пока не поступил.



