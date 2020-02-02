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» » В Тамбове пройдет турнир по метанию валенка

В Тамбове пройдет турнир по метанию валенка

Вчера, 09:30
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В Тамбове пройдет турнир по метанию валенка8 февраля в парке «Дружбы» в городе Тамбове пройдет турнир по метанию валенка. Организаторы мероприятию отмечают, что на семейном празднике можно будет также попробовать бесплатные горячие угощения, покататься на лошадях.

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться в группе мероприятия ВКонтакте.
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