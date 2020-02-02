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В Тамбовском районе дотла сгорел пассажирский автобус
Вчера, 09:37
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Вчера на трассе Р-123 в Тамбовском районе произошло происшествие с участием пассажирского автобуса. Около 7 утра на пульт диспетчера поступила информация о возгорании общественного транспорта. Водитель смог принять оперативные меры по эвакуации пассажиров, таким образом, пострадавших нет.
Когда на место прибыли пожарные и специализированная техника, автобус был полностью охвачен пламенем и сгорел дотла.
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