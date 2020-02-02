Боевики в Сирии убили офицера, уроженца Тамбовской области 0 В Сирии во время специальной операции погибло четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России.

В Кирсанове никак не могут достроить здание детского сада 0 До 28 октября 2019 года должны были быть завершить работы по строительству нового корпуса детского сада «Ромашка» в городе Кирсанове. По состоянию на декабрь прошлого года не были выполнены работы более чем на 4 млн рублей, аналогичная ситуация сохраняется и сегодня.

В 2020 году планируют возобновить реконструкцию Концертного зала 0 1 марта планируют утвердить новую проектно-сметную документацию на выполнение работ по реконструкции Концертного зала в городе Тамбове.

Любовь Третьякова назначена заместителем главы администрации области 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал распоряжении о назначении Л.П. Третьяковой и.о. заместителя главы администрации области, начальника финансового управления.

В Тамбовском районе дотла сгорел пассажирский автобус 0 Вчера на трассе Р-123 в Тамбовском районе произошло происшествие с участием пассажирского автобуса.

В Тамбове пройдет турнир по метанию валенка 0 8 февраля в парке «Дружбы» в городе Тамбове пройдет турнир по метанию валенка.

Врачи: в чем поддержка государства, если не могут обеспечить служебным жильем? 0 Земские доктора» все чаще жалуются на условия труда и выполнения властями своих обязательств. Недавно прокуратура выявила нарушения в деятельности управления здравоохранения региона. Профильная структура неправомерно отказала врачу-стоматологу в получении 1 млн. рублей по программе «Земский доктор».

В Тамбовской области складывается критическая ситуация в сфере демографии 0 Согласно данным Ростата за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.). В Тамбовской области среди других регионов центральной части России складывается критическая ситуация в сфере

Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 просят губернатора достроить дом 0 Вот уже третий год обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 города Тамбова ждут обещанное жилье.

В областной картинной галерее открылась выставка работ молодых талантов 0 В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка работ «Молодые таланты». Это и живопись, графика, линогравюра, декоративно-прикладное искусство и многое другое.

В Тамбовской области зацвели подснежники и проснулись клещи 0 Из-за аномально теплой погоды в Тамбовской области подснежники зацвели в конце января. Жительница города Тамбова Татьяна Колесникова рассказала РИА «ТОП68», что подснежники она запечатлела в областном центре во дворе одного из домов на Первомайской площади.

Группа «Спасём Студенец» добивается конкретных мер по защите малых рек 0 Управление по охране окружающей среды Тамбовской области совместно с представителем комитета земельных ресурсов и землепользования администрации г. Тамбова провели проверку по обращению общественной группы «Спасём Студенец».

Женщина нашла в сарае боевой снаряд 0 Пожилая женщина во время разбора ветхого сарая во дворе своего дома в посёлке Трегуляй Тамбовского района нашла боевой снаряд.

Видеоблогер снимает видеосюжеты о студентах региона 0 Никита Мальцев на грантовые деньги в размере 240 тысяч рублей на канале YouTube запустил видеопроект под названием «I am/Я есть».

Между Тамбовом и Москвой прекратилось авиасообщение 0 Между Тамбовом и Москвой прекратилось авиасообщение - решение было принято перевозчиком в связи с низким пассажиропотоком.

Александр Никитин уклонился от ответа на вопрос пойдет ли он на выборы 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин по просьбе «Ъ-Черноземье» высказал свою точку зрения по вопросу предстоящих выборов губернатора.

Жители Котовска планируют выйти на акцию протеста 0 В городе Котовске намечаются протестные акции, связанные с социально-экономической ситуацией в моногороде.

Бондарская дорожно-строительная компания будет ремонтировать областной центр 0 Весной 2020 года в Тамбове приступят к ремонту нескольких автомобильных дорог. В частности планируют отремонтировать улицу Николая Вирты, Октябрьская (от Советской до Карла Маркса) и Монтажников, подрядчиком выбрана «Бондарская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна».

Пожар в пятой поликлинике в городе Тамбове потушен 0 Вчера в поликлинике № 5 города Тамбова на складе с медикаментами произошел пожар, площадь возгорания составила 15 квадратных метра, было эвакуировано больше 500 человек.

Депутаты предложили внести в перечень дорог внутриквартальные проезды 0 На январском заседании Тамбовской городской Думы депутаты предложили администрации города провести инвентаризацию внутриквартальных проездов в городе Тамбове.