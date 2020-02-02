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Любовь Третьякова назначена заместителем главы администрации области
Сегодня, 10:54
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал распоряжении о назначении Л.П. Третьяковой и.о. заместителя главы администрации области, начальника финансового управления.
Любовь Третьякова до назначения почти пять лет работала руководителем МФЦ по Тамбовской области, ранее с 1990 по 2015 год трудилась в региональной администрации. Напомним, что в канун нового года от своих должностей были освобождены начальник областного управления ТЭК и ЖКХ Светлана Григорьева и вице-губернатор Дмитрий Зубков.
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