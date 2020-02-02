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В 2020 году планируют возобновить реконструкцию Концертного зала
Сегодня, 11:39
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1 марта планируют утвердить новую проектно-сметную документацию на выполнение работ по реконструкции Концертного зала в городе Тамбове. После этого продолжат реконструкцию объекта.
К работам приступили в 2012 году, первоначально планировали открыть обновленное здание концертного зала в 2015 году. В конце сентября 2019 года было заключено соглашение о расторжении государственного контракта на выполнение подрядных работ.
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