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В Кирсанове никак не могут достроить здание детского сада
Сегодня, 11:48
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До 28 октября 2019 года должны были быть завершить работы по строительству нового корпуса детского сада «Ромашка» в городе Кирсанове. По состоянию на декабрь прошлого года не были выполнены работы более чем на 4 млн рублей, аналогичная ситуация сохраняется и сегодня.
Подрядчиком выступает строительная организация ООО «Вперед», сумма контракта составляет – 57 млн рублей. Финансирование проекта осуществлялось за счет федерального, регионального и муниципальных бюджетов.
«Ход строительных работ находится на личном контроле заместителя главы администрации области Арсена Габуева, а также главы города Кирсанова Сергея Павлова», - сообщала в сентябре 2019 администрация Тамбовской области.
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