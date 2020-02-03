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В центре Тамбова ограничат подачу водоснабжения
Сегодня, 09:30
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В связи с ремонтными работами сегодня в центре города Тамбова ограничат подачу водоснабжения на нескольких улицах. В частности это коснется жилых домов по ул. Носовская, 1, 2, 3, 3 корп. 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, по ул. ул. Коммунальная, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и так далее.
Если возникнет необходимость, будет организовано временное водоснабжение жилых объектов.
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