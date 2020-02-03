|
Власти пообещали не допустить подорожания медицинских масок
Сегодня, 09:39
Комментариев: 0
Версия для печати
На рабочем совещании в администрации области вице-губернатор Наталия Астафьева обратила внимание, что в регионе нельзя допустить подорожания стоимости медицинских изделий. В региональном управлении здравоохранения уточняется, что речь, прежде всего, идет о медицинских масках, наличие которых в аптеках, а также изменение цен на них отслеживается специалистами ведомства.
«Цена составляет 5-7 рублей. Пока нет оснований говорить о необоснованном росте цен», – заявила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.