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Заслуженный художник Владимир Сизов ушел из жизни
Сегодня, 13:02
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4 февраля 2020 года после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный художник Владимир Сизов. Его произведения известны не только любителям искусства в Тамбовской области, но и далеко за пределами нашего края.
Владимир Сизов родился 13 июля 1946 года в Ленинграде, а в пять лет он с семьёй переехал в Мичуринск к бабушке, потом некоторое время жил на Украине. В 90-е годы он снова вернулся в Тамбовскую область. Полотна ходожника находятся в коллекциях Тамбовской областной картинной галереи, художественных музеях нашей страны, за рубежом, частных коллекциях.
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