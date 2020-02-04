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Снег на трассу насыпают с помощью пожарных машин
Сегодня, 09:08
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8 февраля в парке «Дружбы» в городе Тамбове должны пройти соревнования «Лыжня России». Чтобы гонка состоялась, с 5 февраля работают снеговые пушки - снег на трассу насыпают с помощью пожарных машин.
Мероприятие начнется в 11:00. Предусмотрены три дистанции 1,5 км, 3 км и 5 км. В этот же день пройдет турнир по метанию валенка и по футболу.
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