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В городе Мичуринске назначен новый руководитель следственного отдела
В городе Мичуринске руководителем следственного отдела назначен Александр Анатольевич Короткевич, который ранее нес службу в аппарате следственного управления СК РФ по Тамбовской области.
Прежний руководитель отдела ещё в декабре был назначен руководителем Мичуринского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тамбовской области.
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