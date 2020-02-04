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В Тамбовской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 33,6%
Сегодня, 09:29
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За неделю в Тамбовской области число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией увеличилось на 33,6%. Зафиксировано 6507 случаев заболеваний ОРВИ. Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, большинство составляют дети – 73,6%.
Роспотребнадзор предупреждает, при появлении первых признаков заболевания обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением, не ходите на работу, не посылайте детей в детские сады, школы, на массовые мероприятия! Ваше здоровье - в ваших руках.
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