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Родители жалуются, что не могут записать детей в школу
Сегодня, 16:47
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На «Прямую линию» главы администрации области Александра Никитина в массовом порядке поступают жалобы от родителей, которые не могут записать детей в школу. В самих школах поясняют, что не зачисляют детей в связи с ограниченным количеством мест в образовательных учреждениях. Самая сложная ситуация складывается в северной части города Тамбова.
«Почему администрация школы устроила «веселую» игру в «Стулья», кто успел тот и сел? Почему приемная комиссия прекратила прием заявлений в образовательное учреждение на зачисление детей в 1 класс на 2020/2021 учебный год практически сразу после начала приема заявлений?», — пишет Павел Ипполитов.
Согласно ответу администрации города учитывая численность населения, проживающую на территории, за которой закреплена МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов», в этот же день были заполнены все вакантные места, и прием был завершен. Комитетом образования администрации города Тамбова проведена подготовительная работа по выделению дополнительных мест в близлежащих школах для детей, проживающих в микрорайонах школ № 1, 36.
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