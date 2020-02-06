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СМИ о «Рассказовском рынке» - внутри царит разруха
Вчера, 11:25
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LifeTambov.ru опубликовал репортаж про скандально известный «Рассказовский рынок», который стал основой для уголовного дела. В истории замешан не только город Рассказово, но и Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, депутат областной Думы, комитет по имуществу Тамбовской области, вице-губернатор и многие другие.
«Внутри царит разруха. Голые бетонные стены, отсутствующий пол, по-прежнему лежат отделочные инструменты, рабочая лестница, плитка, штукатурка, бетон», - пишет корреспондент издания.
Напомним, что обещал глава города Алексей Колмаков: «Он (прим. рынок) берет кредит - строит, строит; берет кредит - строит. Я думаю, что это хорошо, потому что на 7 лет у него окупаемость рассчитана». С 2013 года прошло почти 7 лет и про окупаемость речь не идет.
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