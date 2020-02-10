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Тамбовские силовики на посту ДПС задержали подозреваемых в убийстве
Сегодня, 09:37
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Ночью 9 февраля на стационарный пост ДПС в Тамбовской области поступила ориентировка на молодых людей, подозреваемых в убийстве человека в Кабардино-Балкарской Республике.
Согласно поступившей информации, подозреваемые, должны были ехать на автобусе в направлении на Москву через наш регион. Ночью к посту подъехал автобус из Саратова, где находились предполагаемые убийцы, которые были задержаны сотрудниками ОМОН и автоинспекторами и переданы следственно-оперативной группе.
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