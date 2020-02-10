В 2020 году более 300 дворов и скверов в Тамбовской области будут благоустроены 0 В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» более 300 дворовых территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях Тамбовской области будут благоустроены в 2020 году.

Тамбовские силовики на посту ДПС задержали подозреваемых в убийстве 0 Ночью 9 февраля на стационарный пост ДПС в Тамбовской области поступила ориентировка на молодых людей, подозреваемых в убийстве человека в Кабардино-Балкарской Республике.

Новые школы в Тамбове перешли на дистанционное обучение 0 Из-за сезонного роста гриппа и ОРВИ было принято решение о переводе новых образовательных учреждений города Тамбова в режим дистанционного обучения.

Александр Никитин встретился с лидером группы «Любэ» 0 Вчера лидер группы «Любэ» порадовал тамбовчан удивительным концертом, но перед этим певец встретился с главой администрации области Александром Никитиным.

В Тамбовской области госпитализировали пять человек с подозрением на коронавирус 0 В администрации Тамбовской области прошло оперативное совещание, на котором среди прочего был рассмотрен вопрос борьбы с коронавирусом.

В Котовске раздача газет и листовок закончилась в отделе полиции 0 Работа агитбригад с населением на прошедших выходных закончилась для коммунистов в ОМВД России по г. Котовску.

«Нива» влетела в грузовик: пострадало два человека 0 9 февраля на трассе «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» произошло дорожно-транспортное происшествие водитель «Нивы» врезался в автомобиль «ГАЗ», который остановился на дороге из-за поломки.

В Тамбове реконструируют четыре перекрёстка 0 В городе Тамбове будет реконструировано четыре аварийно-опасных перекрестка. В частности на пересечение улицы Гагарина и Ново-Рубежного проезда будет установлен полноценный светофор. На участке от улицы Мичуринской до ул. 3-я Линия комплексно реконструируют аварийные места.

Тамбовскую область ждет 100 субботников 0 С апреля по сентябрь 2020 года во всех муниципальных образованиях области пройдут субботники на водных объектах.

По поручению губернатора в Тамбовской области занимаются профилактикой деменции 0 По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в 2019 году на поддержку НКО было выделено более 20,6 миллиона рублей. Гранты получили 46 некоммерческих организаций, в том числе центр «Добрые руки». НКО получило более 150 тысяч рублей на реализацию программы «Профилактика

Выставка из холодного фарфора ждет вас 0 На базе краеведческого музея в городе Тамбове открылась выставка тульских мастеров из "холодного фарфора".

Дом по ул. Интернациональная, 56: крыша течёт, квартиры и подъезд приходится застилать плёнкой 0 Жильцы многоквартирного дома по ул. Интернациональная, 56 в городе Тамбове продолжаются добиваться от властей и управляющей компании решения вопроса с кровлей, они страдают от дождя в собственном подъезде и квартирах.

В ближайшее время приступят к масштабной реализации проекта «Центральный» 0 В Тамбовской области за 2019 год добыли более 1,5 миллионов кубометров полезных ископаемых.

Владимир Путин: «Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!» 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил с докладом на расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при Президенте по науке и образованию под председательством Президента РФ В.В. Путина.

Родители жалуются, что не могут записать детей в школу 0 На «Прямую линию» главы администрации области Александра Никитина в массовом порядке поступают жалобы от родителей, которые не могут записать детей в школу. В самих школах поясняют, что не зачисляют детей в связи с ограниченным количеством мест в образовательных учреждениях. Самая сложная ситуация

В Тамбовской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 33,6% 0 За неделю в Тамбовской области число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией увеличилось на 33,6%.

В городе Мичуринске назначен новый руководитель следственного отдела 0 В городе Мичуринске руководителем следственного отдела назначен Александр Анатольевич Короткевич, который ранее нес службу в аппарате следственного управления СК РФ по Тамбовской области.

Снег на трассу насыпают с помощью пожарных машин 0 8 февраля в парке «Дружбы» в городе Тамбове должны пройти соревнования «Лыжня России».

Евгений Матушкин про Тelegram: «Хочется пойти сразу руки пойти помыть с мылом» 0 В Тамбовской областной Думе состоялась пресс-конференция председателя регионального парламента Евгения Матушкина. Спикер областной Думы в течение трех часов отвечал на вопросы журналистов, которые касались как федеральной, так и региональной повестки.