Коммунисты Котовска встали на защиту единоросса Комментариев: 0



«В настоящее время на Котовске делается грязная пиар-кампания с нехорошим душком. Расскажем, что произошло. Вот уже в течение месяца в Котовск наведываются под разным предлогом члены секретариата Тамбовского обкома КПРФ во главе с А.И. Жидковым, который до этого, надо отметить, не баловал котовских однопартийцев вниманием. На встрече с нами, котовскими коммунистами, Жидков обозначил свою позицию так: «Сейчас у тамбовской власти война с главой Котовска Плахотниковым, и мы, коммунисты, должны встать на сторону власти», - пишут местные члены КПРФ.



Подписанты возмущены критикой в адрес главы города, который одновременно возглавляет местной отделение партии «Единая Россия», сей момент их не смущает. Наоборот местные коммунисты действующей властью очень довольны. Причем довольны настолько, что отразили это в своём письме лидеру КПРФ.



«Уважаемый Геннадий Андреевич, мы хотим отчитаться о проделанной работе Котовского городского отделения КПРФ, которую мы провели совместно с администрацией города Котовска во главе с А.М. Плахотниковым», - пишут котовские коммунисты.



Дальше больше: «Мнение у нас такое: Котовск стал разменной монетой для А.И.Жидкова и его товарищей, которые решили задешево пропиариться на моногороде и на нас, коммунистах Котовска. Но мы, члены КПРФ из города Котовск Тамбовской области наш дом на поругание не отдадим и жертвой политических игр не будем! Жидков не хотел услышать наш голос. Поэтому мы добьемся, чтобы нас услышали все неравнодушные граждане России и руководство КПРФ!», - пишут красные оппозиционеры.



В областном комитета КПРФ отмечают, что в письме отражена позиция не местной партийной организации, а отдельных членов партии, которые «уж очень тесно взаимодействуют с местной администрацией». Например, родной брат Дениса Ермакова (одного из подписантов) - руководитель МКУ «Административно-хозяйственный центр» г. Котовска и находится в прямом подчинении у главы города Котовска Алексея Плахотникова. Сам Денис Ермаков возглавляет некоммерческую организацию, которая работает совместно с администрацией города. Общественно-политическая ситуация в городе Котовске накаляется день ото дня. В защиту главы города Котовска Алексея Плахотникова от «тамбовской власти» встали отдельные представители местного отделения КПРФ, которые возмущены действиями партийного руководства, об этом говорится в их открытом письме на имя Геннадия Зюганова., - пишут местные члены КПРФ.Подписанты возмущены критикой в адрес главы города, который одновременно возглавляет местной отделение партии «Единая Россия», сей момент их не смущает. Наоборот местные коммунисты действующей властью очень довольны. Причем довольны настолько, что отразили это в своём письме лидеру КПРФ.«Уважаемый Геннадий Андреевич, мы хотим отчитаться о проделанной работе Котовского городского отделения КПРФ, которую мы провели совместно с администрацией города Котовска во главе с А.М. Плахотниковым», - пишут котовские коммунисты.Дальше больше:, - пишут красные оппозиционеры.В областном комитета КПРФ отмечают, что в письме отражена позиция не местной партийной организации, а отдельных членов партии, которые «уж очень тесно взаимодействуют с местной администрацией». Например, родной брат Дениса Ермакова (одного из подписантов) - руководитель МКУ «Административно-хозяйственный центр» г. Котовска и находится в прямом подчинении у главы города Котовска Алексея Плахотникова. Сам Денис Ермаков возглавляет некоммерческую организацию, которая работает совместно с администрацией города.



