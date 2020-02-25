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В тамбовской школе мужчина напал на подростка
Сегодня, 09:07
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В школе №36 города Тамбова мужчина напал на старшеклассника. Дебошир попал в образовательное учреждение свободно, минуя охрану. Затем он направился в спортзал, где набросился на одного из учеников. Ударив школьника, он попытался скрыться и разбил окно.
Полиция прибыла оперативно и задержала дебошира, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).
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