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В Тамбовской области начался отстрел лис
Сегодня, 08:38
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Сегодня в Тамбовской области численность лис сильно возросла и представляет серьезную опасность, однако, желающих отстреливать их немного. Некоторые из особей разносят смертельную болезнь – бешенство.
По данным Тамбовоблохотуправления, численность лис превысила допустимый максимум животных на 1000 гектар охотничьих угодий. В этой связи принято решение о снижении количества лис. На животных можно охотиться с гладкоствольным и нарезным охотничьим длинноствольным оружием. Применяются и капканы. Отлов продлится до конца марта.
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