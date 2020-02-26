Регистрация Войти
Вход на сайт
Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Руководство ФК «Тамбов» обмануло Президента РПЛ

Областная структура погасит 508 млн долга МУП «ТТС»

Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб

В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг

Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улице

В здании бывшего кинотеатра «Родина» проводятся самовольные работы

В Тамбове жильцы по ул. Мичуринская, 185А борются с затоплением подвала

За взятку арестован директор Цнинского лесхоза

Тамбовчане не поддерживают предложение безвозмездно передать стадион «Спартак»

«Гражданский патруль» нашел новых виновных в загрязнении реки Студенец

Новые школы в Тамбове перешли на дистанционное обучение

Владимир Путин: «Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!»

» » В Тамбовской области начался отстрел лис

В Тамбовской области начался отстрел лис

Сегодня, 08:38
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области начался отстрел лис Сегодня в Тамбовской области численность лис сильно возросла и представляет серьезную опасность, однако, желающих отстреливать их немного. Некоторые из особей разносят смертельную болезнь – бешенство.

По данным Тамбовоблохотуправления, численность лис превысила допустимый максимум животных на 1000 гектар охотничьих угодий. В этой связи принято решение о снижении количества лис. На животных можно охотиться с гладкоствольным и нарезным охотничьим длинноствольным оружием. Применяются и капканы. Отлов продлится до конца марта.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Для диких животных в Тамбовской области засевают поля топинамбуром

Пушная дичь окажется под прицелом тамбовских охотников

С 15 августа в Тамбовской области будет разрешен отстрел пернатой дичи

На Тамбовщине увеличивается численность редких животных

В Тамбовской области увеличилась численность краснокнижных животных и птиц

В Тамбовской области разрешен отстрел лосей, кабанов и косуль



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

137 млн рублей – «СК Жупиков» вложила в создание «Олимпийского парка»

Сегодня, 15:32
0
ООО «СК Жупиков» по договору пожертвования безвозмездно передала Тамбову Олимпийский парк. Строительная компания вложила в создание рекреационной зоны – 137 млн рублей.

В 2020 году в Тамбове расселят три аварийных дома

Сегодня, 09:16
0
В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году в городе Тамбове будет расселено три дома по ул. К. Маркса, 34, ул. Советская, 70/22а и по ул. Чичканова, 3.

Цена на капусту, лук и морковь устремилась вниз

Сегодня, 08:48
0
Годовая инфляция за январь 2020 года в Тамбовской области составила 3,1%. Снизились цены на овощи и фрукты, мясные продукты, яйца.

В Тамбовской области начался отстрел лис

Сегодня, 08:38
0
Сегодня в Тамбовской области численность лис сильно возросла и представляет серьезную опасность, однако, желающих отстреливать их немного.

Руководство ФК «Тамбов» обмануло Президента РПЛ

Вчера, 14:28
0
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что руководство футбольного клуба «Тамбов» его обмануло.

Обрядовое чучело в городе Рассказово сожгут 1 марта

Вчера, 09:15
0
В Городском саду Рассказово 1 марта пройдут праздничные гуляния посвященные проводам зимы. Праздник стартует в 13 часов, русские народные песни и частушки будут встречать дорогих гостей.

В тамбовской школе мужчина напал на подростка

Вчера, 09:07
0
В школе №36 города Тамбова мужчина напал на старшеклассника. Дебошир попал в образовательное учреждение свободно, минуя охрану.

Областная структура погасит 508 млн долга МУП «ТТС»

Вчера, 08:53
0
На заседании Тамбовской городской Думы Тамбовской области, которое состоялось вчера, рассмотрели 12 вопросов. Первый вопрос о согласовании муниципальному унитарному предприятию «Тамбовтеплосервис» совершения крупной сделки.

Команда Тамбовской области завоевала золото на чемпионате мира по спортивному туризму

26 февраля 2020
0
Команда Тамбовской области во главе с начальником управления по физической культуре и спорту Михаилом Белоусовым (капитан сборной) впервые завоевала «золотые» медали на чемпионате мира по спортивному туризму.

Чиновники администрации Уварово ненадлежащим образом исполняют должностные обязанности

26 февраля 2020
0
В 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств во время работ по щебенению дорог в городе Уварово.

Внимание - ожидается резкое ухудшение погодных условий

25 февраля 2020
0
УГИБДД России по Тамбовской области предупреждает, что сегодня ночью ожидается снижение температуры.

С рабочим визитом прибыл председатель Комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ

25 февраля 2020
0
В ближайшие два дня в Тамбовской области будет работать председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.

Последний автобус из Тамбова в Мичуринск будет отправляться в 18.00

25 февраля 2020
0
С 1 марта будут по-новому курсировать автобусы из Тамбова в Мичуринск и наоборот.

Вопрос отлова бездомных собак вышел на региональный масштаб

25 февраля 2020
0
Безнадзорные животные стали серьезной проблемой для жителей Тамбовской области. Большое количество обращений направляется в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе в адрес губернатора Александра Никитина.

Арсен Габуев: «У нас все хорошо»

24 февраля 2020
0
Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев в интервью изданию «Спорт-экспресс» заверил читателей, что финансовое состояние клуба не вызывает никаких опасений.

В День защитника Отечества в Тамбове состоялся торжественный митинг

23 февраля 2020
0
Сегодня в Тамбове состоялся торжественный митинг посвященный Дню защитника Отечества. На Воздвиженском кладбище руководители города и Тамбовской области, военнослужащие и ветераны боевых действий почтили память солдат, не вернувшихся с войны.

Росгвардейцы в Мичуринске обезвредили шоколадного вора

23 февраля 2020
0
В городе Мичуринске сотрудники Росгвардии задержали «шоколадного воришку», который попытался украсть из магазина аж семь шоколадных наборов.

Коммунисты Котовска встали на защиту единоросса

22 февраля 2020
0
Общественно-политическая ситуация в городе Котовске накаляется день ото дня. В защиту главы города Котовска Алексея Плахотникова от «тамбовской власти» встали отдельные представители местного отделения КПРФ, которые возмущены действиями партийного руководства, об этом говорится в их открытом письме

В Тамбове пройдет всероссийский турнир по тхэквондо

22 февраля 2020
0
23 февраля в Тамбове на базе спортивно-тренировочного центра пройдет всероссийский турнир по тхэквондо, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сотни жителей поселка Березка могут оставить на улице

22 февраля 2020
0
Жителей посёлка Берёзка ул. 6-й километр могут выселить в любой момент, речь идет о 87 семьях, в настоящее время они проживают в ведомственном жилье Министерства обороны РФ. Сейчас поселок преимущественно состоит из бывших военнослужащих и рабочих, которые приехали сюда в 80-ые годы. Вчера в

Жители Мичуринского района: «Все развалилось: ни света, ни медпункта, ни интернета, ни клуба»

21 февраля 2020
0
Жители поселка Коминтерн Мичуринского района обратились к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину с просьбой решить вопросы местного значения.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, школа, юрий жирков

Показать все теги